В Сочи после инцидента с самолетом пассажирам предложили гостиницу для размещения

По поручению мэра Анатолия Пахомова пассажирам предложили временное размещение в гостинице «Александровский сад» в Имеретинской низменности.
«В гостинице разместились 61 человек, для них также организовали горячее питание, оказана психологическая поддержка и последующая доставка к местам отдыха», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Сочи.
Все службы города и аэропорта задействованы в ликвидации последствий аварии.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 1 сентября в Сочи пассажирский самолет при посадке скатился в русло реки, повредил крыло и загорелся. Среди пассажиров жертв нет. В Минздраве РФ сообщили, что медики оказали помощь 18 пассажирам самолета.
На месте скончался руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян, который первым прибыл на место аварии, координировал работу служб аэропорта и помогал проводить эвакуацию пассажиров. У мужчины не выдержало сердце.
СК возбудил дело по факту аварийной посадки пассажирского самолета в Сочи. Комиссия МАК начала расследование происшествия с самолетом в Сочи. Ространснадзор проверит UTair и аэропорт Сочи после ЧП с самолетом.
Пассажир загоревшегося в Сочи самолета рассказал о ЧП.
Аэропорт Сочи: после ЧП с самолетом эвакуацию пассажиров провели за 17 минут.
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