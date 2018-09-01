В Сочи после инцидента с самолетом пассажирам предложили гостиницу для размещения

По поручению мэра Анатолия Пахомова пассажирам предложили временное размещение в гостинице «Александровский сад» в Имеретинской низменности.

«В гостинице разместились 61 человек, для них также организовали горячее питание, оказана психологическая поддержка и последующая доставка к местам отдыха», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Сочи.

Все службы города и аэропорта задействованы в ликвидации последствий аварии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 1 сентября в Сочи пассажирский самолет при посадке скатился в русло реки, повредил крыло и загорелся. Среди пассажиров жертв нет. В Минздраве РФ сообщили, что медики оказали помощь 18 пассажирам самолета.

На месте скончался руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян, который первым прибыл на место аварии, координировал работу служб аэропорта и помогал проводить эвакуацию пассажиров. У мужчины не выдержало сердце.

СК возбудил дело по факту аварийной посадки пассажирского самолета в Сочи. Комиссия МАК начала расследование происшествия с самолетом в Сочи. Ространснадзор проверит UTair и аэропорт Сочи после ЧП с самолетом.

Пассажир загоревшегося в Сочи самолета рассказал о ЧП.

Аэропорт Сочи: после ЧП с самолетом эвакуацию пассажиров провели за 17 минут.

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