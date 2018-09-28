В Сочи после исчезновения 12-летней школьницы возбудили дело об убийстве

Девочка ушла из дома на улице Джигитской 23 сентября.

В последний раз 12-летнюю Валерию Яргину видели на территории центрального района города. Ранее девочка неоднократно уходила из дома, но ее находили. В связи с отсутствием сведений о местонахождении девочки, а также длительным ее отсутствием возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полицию обратилась мать 12-летней Валерии Яргиной с заявлением о ее безвестном исчезновении. Женщина рассказала, что 23 сентября девочка вышла из дома и с тех пор на связь не выходила. Ранее она уже неоднократно покидала дом. Следователи начали проводить доследственную проверку.

На вид пропавшей 16-17 лет, рост около 165 см, телосложение среднее, лицо овальное, глаза зелено-карие, нос и губы обычные, волосы черные до плеч. Была одета в джинсовые темно-синие шорты и футболку камуфляжной расцветки.

Граждан, обладающих информацией о произошедшем, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (8622) 67-77-53, 8 (918) 103-87-62 или 02.

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