В Сочи после капремонта открыли Центр национальных культур

Много лет Дом культуры был заброшенным. Обновленный центр получил название «Истоки».

Здание на улице Труда было построено еще в советское время. Капитальный ремонт здесь начался в марте этого года и длился около шести месяцев. За это время был полностью изменен не только внешний, но и внутренний облик Дома культуры.

Центру дали имя «Истоки» как символу сохранения обычаев, традиций, обрядов, языков различных народов.

«В Сочи проживает более 100 национальностей. И каждая на протяжении многих веков бережет свою культуру, язык и традиции. Это и называется возвращением к истокам, к своему историческому прошлому, без которого ни у одного народа нет настоящего, а значит и будущего», — сказал глава Сочи Анатолий Пахомов.

Сейчас Центр национальных культур полностью оборудован. В нем работают секции – дети учатся рисованию, игре на духовых инструментах, разучивают национальные танцы и песни, работает и дискуссионный молодежный клуб. Набор детей в творческие кружки продолжается, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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