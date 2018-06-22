В Сочи после капремонта открыли спортивную школу с бассейном

В здании с 80-летней историей провели капитальную реконструкцию. В 30-х годах прошлого века там располагалась электростанция, в 60-х ее переоборудовали в спорткомплекс с бассейном и с тех пор не обновляли.

Строительные бригады взялись за работу только в прошлом году. Из муниципального бюджета на ремонт выделили 120 млн рублей. Яркая мозаика — единственное, что осталось неизменным.

«Полностью заменены все системы водоснабжения, водоотведения, электропроводка, вентиляция, водоподготовки, новое современное оборудование позволяет круглосуточно контролировать качество и температуру воды», — рассказал директор сочинской спортивной школы № 2 Юрий Глазков.

До ремонта в школе занимались 700 человек, сейчас уже 1,2 тыс., и количество желающих записаться в секции плавания, гимнастики и баскетбола только увеличивается. Следующий в очереди на реконструкцию — сочинский спорткомплекс с бассейном на улице Юных Ленинцев.

Всего на Кубани до конца 2019 года на капитальный ремонт спортзалов выделили почти 108 млн рублей. Появляются и новые объекты. По краевой программе «Развитие физической культуры и спорта» в регионе уже открылись шесть малобюджетных комплексов. Уже 23 июня подобный заработает в Новокубанском районе, а через пару месяцев — и в Славянском.

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