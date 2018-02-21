В Сочи после нападения на медиков скорой помощи возбудили уголовное дело

В отношении 31-летнего местного жителя возбудили дело по двум статьям.

По версии следствия, в ночь на 17 февраля бригада скорой медицинской помощи приехала по вызову на улицу Петрозаводскую к родственнику 31-летнего мужчины. Тот был пьян, стал вести себя агрессивно и несколько раз ударил ногой в поясницу и в живот женщину-фельдшера. Водитель скорой попытался остановить злоумышленника и распылил в нападавшего перцовый баллончик. Тот в ответ ударил его ножом в плечо, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Позже выяснилось, что в результате нападения женщина-фельдшер получила закрытый перелом копчика. Возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, а также об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия. Расследование продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 17 февраля пьяный пациент напал на фельдшера и водителя скорой помощи. Следователи СК начали проверку по факту нападения. Краевая общественная организация медработников заявила, что возьмет под защиту пострадавших во время нападения фельдшера и водителя службы скорой помощи.

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