В Сочи после реконструкции открыли спортивную площадку

Она расположена на улице Навагинской, 18.
Площадку построили в 1974 году. Во время капитального ремонта, который длился два месяца, установили новые футбольные ворота и баскетбольные щиты. Появилось современное резиновое покрытие, обновили ограждение.
«На этой площадке будут продвигать и воплощать идеи здорового образа жизни. Я с большим удовольствием поздравляю всех с Днем города», — сказал курорта Сочи Анатолий Пахомов.
Еще одну площадку построят на улице Конституции в 2019 году, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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