В Сочи после смертельного ДТП на подъезде к переходу снизят разрешенную скорость

В микрорайоне Шаумяновка перед пешеходным переходом планируют установить фоторадарные системы контроля скоростного режима.

Перед наземным переходом установлен знак ограничения скорости 70 км/ч и предупреждающий светофор (мигающий желтый). При движении с разрешенной скоростью водитель успевает произвести торможение перед пешеходами, которые переходят дорогу. Однако автомобилисты превышают скорость. Недавно на переходе произошло ДТП, в результате которого погибла женщина.

В связи с этим управление дорог «Черноморье» и ГИБДД Сочи приняли решение установить на подъезде к переходу дорожные знаки ступенчатого понижения разрешенной скорости — с 90 до 40 км/ч, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Решение вынесут на рассмотрение межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения Сочи. В качестве дополнительной меры безопасности прорабатывается вопрос об установке перед пешеходным переходом автоматических фоторадарных систем контроля скоростного режима.

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