В Сочи после трагедии в Кемерове из сотрудников ТЦ сформируют пожарные дружины

Для них организуют специальное обучение противопожарно-техническому минимуму.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Сочи, вопрос необходимости организовать собственные пожарные дружины из числа сотрудников уже обсудили в руководителями ТЦ, они согласились.

«Добровольные пожарные дружины существовали еще в СССР. Они действовали на каждом предприятии, занимались профилактикой пожаров и помогали профессиональным спасателям в ликвидации возгорания и спасении людей», — цитирует представителя администрации ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

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