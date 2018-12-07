В Сочи после хлопка газа госпитализировали мужчину

07 декабря в 18:48

В жилом доме на улице Гастелло в Адлерском районе 7 декабря произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

Информация о госпитализации поступила в оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС от дежурного скорой помощи в 18:00, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, после хлопка газа разрушений несущих конструкций дома нет, повреждено остекление.

На место направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. Также там работает инспектор надзорной деятельности и профилактической работы для выяснения обстоятельств произошедшего. Информация уточняется.

По словам очевидцев, хлопок газа выбил окна в квартире на предпоследнем этаже многоэтажки. Вылетевшие стеклопакеты повредили припаркованный внизу легковой автомобиль.

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