В Сочи последствия шторма планируют устранить до конца недели

В Адлере 29 октября продолжаются восстановительные работы, задействованы около 30 единиц техники и более 300 человек.

Сейчас все дороги очищены от селей, специализированные компании производят утилизацию грязекаменной смеси. К селу Аибга трассу также восстановили. Основные работы сейчас ведут на улицах Петрозаводской, Банановой и Гастелло. Электроснабжение везде восстановлено. Село Медовеевка запитано от дизель-генератора по временной схеме. Сейчас энергетики восстанавливают опоры ЛЭП, работы планируют закончить сегодня к вечеру.

В выходные в Краснополянском поселковом округе убрали поваленные деревья и очистили провода на улицах Светлой и Дубравной, а также расчистили дорогу в селе Медовеевке. В Нижнешиловском сельском округе очистили от грязи, ила и камней улицу Мира и переулок Васильковый в селе Веселом.

В Хостинском районе также продолжат ликвидацию последствий ЧС. Ведут работы на территории городской больницы № 3, где подтопило первый этаж. Здание уже очистили от камней и грязи, двор от ила все еще расчищают. Также завершают работы на улице 50 лет СССР и в Кудепсте на улице Искра, там убирают грязекаменные наносы. В общей сложности работает три единицы техники и около 100 человек. Все сошедшие на дороги оползни уже ликвидировали, проезд свободен.

Продолжается уборка селя, который сошел в селе Барановке. Свет и вода уже вернулись в дома. Завершить работы по ликвидации последствий удара стихии полностью планируют через три дня.

В Лазаревском районе больше всего пострадали жители Наджиго, Аше и Макопсе, там смыло трассы. На месте работают специалисты, в том числе геодезисты, решается вопрос о восстановлении. Предстоит восстановить пешеходный мост в Макопсе, который смыло бурным потоком воды в реке. Накануне этот район города осмотрел глава Анатолий Пахомов.

Пострадавшими от стихии в Сочи признали 1 тыс. 33 человека. Цифра еще уточняется. Комиссии по определению ущерба от ЧС продолжают работать во всех районах курорта, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

На Кубани уже сформировали списки для выплаты пострадавшим от непогоды 73 млн рублей. Всего на компенсации пострадавшим в результате непогоды в бюджете края зарезервирован 1 млрд рублей.

Список адресов пунктов по приему заявлений от граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, можно посмотреть здесь.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов и пассажирам задержанных поездов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

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