В Сочи пострадавшему в ДТП водителю потребовалась помощь спасателей

Авария произошла 5 апреля около 12:00 на трассе Джубга — Сочи.

В Сочи спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России выезжали на помощь пострадавшему в ДТП водителю. В результате столкновения двух ВАЗ-2110 и грузовой «газели» пострадал водитель легкового автомобиля, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели отсоединили аккумуляторы, обесточили машины. Пострадавшим оказался 24-летний житель Сочи. Очевидцы ДТП почти сразу достали его из автомобиля. Сотрудники МЧС помогли транспортировать его к машине скорой помощи и передали медикам.