В Сочи построят центр для игровых видов спорта

В Сочи в 2017 году планируют начать проектирование нового спортивного центра. Об этом стало известно 29 декабря на заседании городского Совета ветеранов спорта.

Центр планируют построить на улице Донской. В нем будет находиться зал для баскетбола, волейбола и гандбола. По словам заместителя главы города Сергея Юрченко, завершить строительство планируется в 2018 году.

В 2016 году на базе общеобразовательных школ курорта открыли 60 спортивных центров.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян отметил, что в 2017 году «отрасль физической культуры и спорта останется единственной, которую не затронет сокращение расходов», сообщает пресс-служба администрации города.

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