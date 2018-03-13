В Сочи построят пряничный вокзал весом более 100 кг

Он будет претендовать на включение в Книгу рекордов России.

Презентация бескаркасного пряничного ж/д вокзала состоится 5 апреля в рамках специализированных выставок «Индустрия гостеприимства и развлечений» и ExpoFood.

На выставках производственные компании презентуют современное торгово-технологическое и холодильное оборудование, кофе-машины, тестомесы, грили, оснащение для кейтеринга, кафе-мороженных, fast-food и кондитерских, аксессуары, текстиль и спецодежду. Участие в мероприятии примут более 70 компаний из 21 региона России. Ежегодно мероприятия посещают более 7 тыс. посетителей — это руководители и специалисты сферы гостеприимства, представители власти и бизнеса, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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