В Сочи поступления от курортного сбора составляют около 4 млн рублей в неделю

Об этом сообщил начальник городского управления курортов и рекреационных ресурсов Сергей Доморат.

«Мы проводили мониторинг внутри города. У нас получается порядка 4 млн рублей в неделю», — сказал Доморат.

Он отметил, что окончательная сумма курортного сбора будет понятна в конце года. Объекты, на которые будут направлены деньги, сейчас обсуждают.

Домрат сообщил, что предприятия Кубани должны отчитаться о первых итогах эксперимента в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия до 10 августа, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае эксперимент по развитию курортной инфраструктуры стартует 16 июля. Согласно региональному закону, размер курортного сбора — 10 рублей в сутки, что составляет менее 1% затрат при заселении туриста в гостиницу или другое средство размещения. Он будет взиматься с отдыхающих в день заселения в объекты Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи, а также Новомихайловского и Джубгского городских поселений, Шепсинского и Небугского сельских поселений Туапсинского района.

От оплаты курортного сбора, помимо определенных федеральным законом 19 категорий льготников, освобождены все жители Кубани.

Кондратьев сообщил, в этом году от курортного сбора ожидают не менее 70 млн рублей.

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