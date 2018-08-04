В Сочи потушили крупный пожар в гаражном кооперативе

Возгорание произошло 3 августа в Хостинском районе на улице Яна Фабрициуса.

«Сообщение о возгорании поступило в 21:48. В 21:55 по прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что горят три гаража на площади 200 кв. м. Существует угроза распространения», — сообщили интернет-порталу в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В 22:18 пожар локализовали, в 22:30 — ликвидировали. В тушении задействовали 21 человека и 6 единиц техники.

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