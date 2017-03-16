В Сочи потушили пожар в магазине игрушек

В Сочи 16 марта потушили пожар в магазине игрушек и жилом доме на улице Декабристов.

Возгорание ликвидировали в 16:55, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего к ликвидации привлекали 40 человек, 12 единиц техники. От МЧС России — 27 человек, семь единиц техники.

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», сообщение о возгорании на улице Декабристов поступило в 14:46. Огонь распространился на площадь в 230 кв. м. По предварительным данным, есть пострадавшие.

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