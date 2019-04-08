В Сочи потушили пожар в двух частных домах

Возгорание ликвидировали 8 апреля в 19:45.

«На улице Гвоздик в Сочи ликвидировали возгорание в двух домах на площади 200 кв. м», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи на территории совхоза Приморский загорелись два частных дома. Заявка о пожаре поступила в МЧС в 17:22.

Также в Сочи вечером 8 апреля произошел крупный пожар в Рабочем переулке — загорелся жилой дом. Площадь пожара составила 250 кв. м.