В Сочи появилось граффити с героями комедии «Бриллиантовая рука»

Граффити появилось на автостоянке на перекрестке улицы Островского и переулка Зеленого.

Изображение Анатолия Папанова разместилось в торце здания, Андрея Миронова и Юрия Никулина — на фасаде.

Граффити выполнили художники из Витебска Ян Кузьмин и Глеб Каштанов, сообщает «Макс портал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре на улицах Сочи появился портрет Эйнштейна. Ранее на стене одного из зданий в центре Сочи появился кадр из фильма «Приключения Шурика», на пляже «Маяк» — портрет Жака Ива Кусто, а недалеко от парковки напротив ТЦ «Гранд Марина» — портреты музыкантов The Beatles.

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