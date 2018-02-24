В Сочи появилось граффити с машиной, врезавшейся в стену

Художественной росписью украсили стену на парковке на улице Островского.

Фотографию своей работы они выложили в Instagram.

«Москвич 412. В нашем фирменном стиле, любимый черно-белый и красный», — подписали художники снимок.

Найти работу художников из Витебска Яна Кузьмина и Глеба Каштанова можно на той же парковке, где нарисованы герои фильма «Бриллиантовая рука».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее художники изобразили портрет Эйнштейна, кадр из фильма «Приключения Шурика», на пляже «Маяк» — портрет Жака Ива Кусто, а недалеко от парковки напротив ТЦ «Гранд Марина» — портреты музыкантов The Beatles. На одной из электроподстанций на улице Островского художники нарисовали портрет изобретателя Николы Теслы.

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