В Сочи появилось граффити с портретом неизвестного солдата

Граффити ко Дню Победы нарисовали на здании в районе завокзального мемориального комплекса на улице Севастопольской.

Художники из Беларуси Ян Кузьмин и Глеб Каштанов трудились над граффити три дня. Они изобразили портрет мужчины в шлеме танкиста на красном фоне с надписями «С днем Победы». Рядом установили табличку, на которой написано: «Портрет неизвестного солдата».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее художники изобразили портрет Эйнштейна, кадр из фильма «Приключения Шурика», на пляже «Маяк» — портрет Жака Ива Кусто, а недалеко от парковки напротив ТЦ «Гранд Марина» — портреты музыкантов The Beatles.

На одной из электроподстанций на улице Островского художники нарисовали портрет изобретателя Николы Теслы. На стене языкового центра гимназии G8 появилось граффити к дню рождения королевы Елизаветы II.

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