В Сочи появилось граффити с портретом Владимира Маяковского

Авторы работы — Ян Кузьмин и Глеб Каштанов

Художники пока не раскрыли локацию новой работы. Авторы призвали подписчиков в Instagram принять участие в конкурсе и дали подсказку — «Маяковский хулиганит на Ареде». Для участия необходимо найти граффити, сделать на его фоне снимок, опубликовать его и отметить команду Youfeelmyskill. Победителя определят 25 декабря.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее художники из Youfeelmyskill изобразили изобретателя Николу Теслу, героев комедии «Бриллиантовая рука», до этого на улицах Сочи появились портрет Эйнштейна, кадр из фильма «Приключения Шурика», на пляже «Маяк» — портрет Жака Ива Кусто, а недалеко от парковки напротив ТЦ «Гранд Марина» — портреты музыкантов The Beatles. На стене торгового центра «Мандарин» появилось граффити с Элвисом Пресли.

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