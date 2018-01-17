В Сочи появился клуб любителей электротранспорта и солнечной энергетики

Люди объединились, чтобы создать парк экологически чистого транспорта на курорте: электромобилей и электрозарядных станций, в том числе на солнечных батареях.

Президент клуба Александр Сереженкин отметил, что сейчас в Сочи около 90 электромобилей бесплатно обслуживаются на единственной станции, которая расположена на АЗС в поселке Красная Поляна. Сеть зарядных станций планируют запустить в этом году.

По словам Сереженкина, вопрос организации такой сети обсуждали на конференции в Сочи, которая прошла накануне. Это даст возможность автолюбителям, такси, служебному парку автотранспорта менять свой автопарк на электрический.

«Отели не готовы вкладываться в покупку машин. Мы как компания-оператор закупаем в Китае большую партию машин — около 300 — и предоставим их отелям по программе каршеринга. Кроме этого, сейчас мы решаем вопросы установки бесплатных зарядных станций у нескольких отелей Красной Поляны», — рассказал президент клуба.

На курорте Красная Поляна планируется установить около 50 станций для зарядки электромобилей. Это будут станции с накопителями ускоренной зарядки, которые позволят за 20 минут пополнить автомобиль энергией.

Как рассказал Сереженкин, зарядные станции для Сочи уже произведены одной из российских компаний. Самая дешевая станция, которая считывает количество потраченной энергии и дает возможность с помощью мобильного приложения оплатить электроэнергию владельцу, стоит 150 тыс. рублей. Планируется установить и станции солнечной зарядки, сообщает «Интерфакс-Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», соглашение о том, что Сочи станет пилотным городом по развитию базы для инновационного городского электротранспорта, в октябре подписали Федеральный испытательный центр, малое инновационное предприятие «МАДИ — Дорожные Технологии» и сочинская компания «Море Идей».

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