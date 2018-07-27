В Сочи появится 400 доступных для инвалидов автобусов

Об этом стало известно 27 июля на заседании совета по делам инвалидов при главе города.

Новые муниципальные автобусы, специально адаптированные для маломобильных граждан, появятся в 2019 году. Также на совещании были подведены итоги работы по обеспечению требований доступности на городских объектах.

Анатолий Пахомов напомнил о том, что на объектах капитального строительства необходимо учитывать требования безбарьерной среды. А при вводе зданий в эксплуатацию активно привлекать общественные организации инвалидов и технических экспертов добровольной системы сертификации.

К проведению мундиаля в Сочи, кроме фан-зоны, дополнительно привели к требованиям доступной среды 56 объектов. Были отремонтированы тактильная плитка, пешеходные зоны и понижающие бордюры. «Нам надо дальше продолжать эту работу, потому что она необходима для жизни людей. Много уже сделано, но есть вещи, которые точечные, и их надо доделывать», — цитирует мэра Анатолия Пахомова пресс-служба администрации Сочи.

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