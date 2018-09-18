В Сочи появится центр спортивной рыбалки

На курорте состоялось первое заседание рабочей группы по комплексному развитию Лазаревского района.

В нее вошли представители администрации города, района и сельского округа, члены градостроительного совета и общественники. Пригласили инвестора, который намерен построить в селе Якорная Щель центр спортивной рыбалки.

«Инвестор хочет развивать спортивную рыбалку с привлечением федерации по рыбному спорту. Это уникально, потому что у нас в городе это направление не развито. Мы уверены, что появление такого центра привлечет дополнительных туристов к нам в город, будет способствовать развитию Якорной Щели и всего Лазаревского района и города в целом», — рассказала директор департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Милена Попова.

В перспективе Якорная Щель сможет принимать международные соревнования по рыбной ловле. Основой нового объекта станет существующее здание, где уже начали реконструкцию. Рядом предстоит построить причал, но сначала нужно оформить необходимые документы с собственником земли — компанией РЖД. Для этого будет организовано специальное межведомственное совещание.

По словам Поповой, полоса отвода РЖД занимает значительную часть в городе. Поэтому должна быть четкая совместная концепция по развитию не только Якорной Щели, но и всего Лазаревского района. Эта концепция должна отвечать интересам как собственника земли и берегоукрепительных сооружений вдоль морского берега, так и города и его жителей.

Проект строительства центра спортивной рыбалки планируют представить на предстоящем Российской инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи в феврале 2019 года. Сейчас идет поиск других инвесторов, обладающих капиталом и интересными идеями по комплексному развитию рекреационных территорий в Лазаревском районе. Для этого на инвестиционном портале открыт раздел, куда можно отправлять заявки, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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