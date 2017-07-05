В Сочи появится Музей СССР

Новый музейный центр откроют 7 июля в Олимпийском парке.

Под одной крышей будут представлены сразу три музея. «Тесла» и «Леонардо» переехали в новое здание, а Музей СССР откроется впервые.

Основной слоган музея — «Добро пожаловать в детство!». Там будет представлено 5 тыс. экспонатов, которые отражают эпоху СССР.

На площади перед музейным центром появится селфи-зона. Желающие смогут сфотографироваться в образе Джоконды или на электрическом стуле.

К открытию центра будет приурочена специальная программа «Вечер в музее», которая стартует 7 июля и продлится до 1 октября. Посетить музеи можно будет с 10:00 до 22:00, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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