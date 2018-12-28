Об этом стало известно во время встречи главы города Анатолия Пахомова с тренерами и учащимися спортшколы № 3, которая специализируется на единоборствах.

По словам Пахомова, в городе создана хорошая материально-техническая база для занятий боксом, кикбоксингом, рукопашным боем. Сейчас в городе различные спортивные кружки и секции посещает около 60 тыс. юных сочинцев.

«Буквально пять лет назад у нас было всего два боксерских зала. Сейчас — 38. Естественно, есть материально-техническая база, есть залы для бокса, есть тренер увлеченный, и появляется результат», — отметил мэр.

В спортшколе № 3 сейчас занимаются более 1 тыс. 400 человек. Воспитанники школы в 2018 году добились выдающихся результатов. Главный из них — золото Анастасии Шамоновой на юношеских Олимпийских играх.

«Все отделения спортшколы — рукопашный бой, тайский бокс — показали хорошие результаты на международных турнирах. За семь лет существования школа дала большой прогресс в развитии спорта в городе», — сказал директор спортшколы Алик Амбарцумян.

Мэр сообщил, что уже к марту в Сочи на улице Виноградной откроют еще одну муниципальную школу единоборств. Также на улице Пластунской выделен участок под строительство типового спорткомплекса для смешанных единоборств, сообщает пресс-служба мэрии.

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