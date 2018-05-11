В Сочи появится виртуальный двойник Льва Яшина

Сфотографироваться с легендарным советским вратарем можно будет возле стадиона «Фишт» во время чемпионата мира по футболу.

Сделать фотографию с 3D-копией голкипера можно при помощи приложения Histars. Цифрового Яшина смогут увидеть и сфотографировать пользователи, которые оказались на расстоянии до 50 м от него. Чтобы сделать фото с двойником, его надо поймать на экране мобильного телефона. После этого фигуру можно поворачивать на 360 градусов и перемещать, приближать и удалять, выбирая нужный ракурс для снимка. Предлагается выбрать одну из двух 3D-фигур футболиста. Первый виртуальный Яшин стоит с мячом в руке, а второй придерживает козырек своей черной кепки. Именно в этом головном уборе футболист выходил на поле.

Цифровые двойники Льва Яшина установят возле стадионов в 11 российских городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, сообщается на сайте мэра Москвы.

Приложение Histars доступно в App Store и Google Play.

Лев Яшин был футболистом московского «Динамо» и сборной СССР. За свою карьеру вратарь становился олимпийским чемпионом (1956 год) и чемпионом Европы (1960). Яшин признан лучшим вратарем XX века по версии ФИФА и является обладателем «Золотого мяча» 1963 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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