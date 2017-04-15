В Сочи пожар на хлебозаводе не помешал поставкам выпечки

Пожар на хлебозаводе в Сочи, произошедший утром 15 апреля, не помешал поставкам выпечки и хлеба в магазины города-курорта.
Генеральный директор ОАО «Сочинский Хлебокомбинат» Артем Глущенко сообщил, что выгрузка хлеба и выпечки на предприятии всегда производится ночью.
Продукция была доставлена в магазины и учреждения курорта в полном объеме, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.
Сейчас работа предприятия восстанавливается. Уже идет выпечка батонов и других хлебобулочных изделий. К очередной плановой выгрузке вся продукция будет готова.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи ликвидировали пожар в здании хлебозавода. Погибших и пострадавших нет.