В Сочи пожар на хлебозаводе не помешал поставкам выпечки

Пожар на хлебозаводе в Сочи, произошедший утром 15 апреля, не помешал поставкам выпечки и хлеба в магазины города-курорта.

Генеральный дирек­тор ОАО «Сочинский Хлебокомбинат» Артем Глущенко сообщил, что выгрузка хлеба и выпечки на предприятии всегда производится ночью.

Пр­одукция была доставл­ена в магазины и учрежден­ия курорта в полном объеме, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Сейчас работа предп­риятия восстанавлива­ется. Уже идет выпеч­ка батонов и других хлебобулоч­ных изделий. К оче­редной плановой выгр­узке вся продукция будет гот­ова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи ликвидировали пожар в здании хлебозавода. Погибших и пострадавших нет.

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