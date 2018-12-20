В Сочи предложили создать индустриальную свиноферму для утилизации пищевых отходов

На курорте на заседании Экологического совета при главе города обсудили проблему вторичной переработки мусора.

Мэру презентовали технологии по переработке вторсырья. Анатолий Пахомов заинтересовался идеями местных предпринимателей. Он подчеркнул, что современное производство поможет решить мусорную проблему на курорте.

Мэр рассказал, что 48% всех отходов в Сочи пищевые — около 400 т выброшенных продуктов в сутки, которые можно было бы перерабатывать в индустриальном парке.

«Я уже дал поручение главе Лазаревского района, чтобы у нас на форуме было инвестиционное предложение создать индустриальную свиноферму. Нужно, чтобы она заключала договоры по утилизации пищевых отходов и вывозила их», — сказал Анатолий Пахомов.

Если на этой ферме будет перерабатываться до 50% всего сочинского мусора, еще около 7% пластика, дерева и бумаги станут обрабатывать местные бизнесмены, то утилизации на курорте будет подлежать лишь 30% твердых бытовых отходов.

Анатолий Пахомов также поручил разработать генеральную схему озеленения города. Для этого в каждом районе нужно проанализировать дефицит деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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