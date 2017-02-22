В Сочи предложили ввести бесплатный проезд для отличников и хорошистов

22 февраля в 11:09
Мэр Сочи Анатолий Пахомов 21 февраля предложил ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для отличников и хорошистов, которые должны будут при входе в автобус показывать водителю дневники.
«Я считаю, что это необходимо сделать, чтобы поддержать способных учеников. Необходимо будет выделить на эти цели несколько миллионов рублей», — отметил Пахомов.
Он дал соответствующее поручение руководителю управления по образованию и науке администрации Сочи Ольге Медведевой, сообщает «Интерфакс».