В Сочи предложили ввести бесплатный проезд для отличников и хорошистов

22 февраля в 11:09

Мэр Сочи Анатолий Пахомов 21 февраля предложил ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для отличников и хорошистов, которые должны будут при входе в автобус показывать водителю дневники.

«Я считаю, что это необходимо сделать, чтобы поддержать способных учеников. Необходимо будет выделить на эти цели несколько миллионов рублей», — отметил Пахомов.

Он дал соответствующее поручение руководителю управления по образованию и науке администрации Сочи Ольге Медведевой, сообщает «Интерфакс».

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