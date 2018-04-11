В Сочи представили итоги проекта «Культура безопасного труда»

Это разработка Каспийского трубопроводного консорциума. Компания выступила стратегическим партнером Всероссийской недели охраны труда, которая проходит на курорте.

Цель проекта — обеспечить работу на объектах нефтепроводной системы без травматизма. Программа нацелена на осознанное отношение работников к собственной безопасности. Это целый комплекс высокоэффективных инструментов. Они помогают работникам ответственно подходить не только к своей безопасности, но и к защищенности коллег и близких.

Уникальная программа успешно реализуется с 2011 года, с того момента, когда компания начала масштабный проект по расширению мощности своей нефтепроводной системы. Безопасные условия труда — важная составляющая для успешного ведения бизнеса, уверены на предприятии.

«Каждый работник понимает, что он выполняет правила и нормы безопасности не для работодателя, а именно для себя, чтобы безопасно трудиться. На сегодняшний день эта программа у нас на предприятии работает, и как пример: в восточном регионе в прошлом году мы отработали 18 млн человекочасов без травм и происшествий», — рассказал генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань.

В крупнейшем международном нефтетранспортном проекте принимают участие Россия и Казахстан, а также ведущие мировые добывающие предприятия. В составе руководителей менеджеры из разных стран с большим опытом работы, благодаря чему здесь внедрены передовые практики управления и современные технологии в области безопасности производства. Поэтому у компании одни из самых низких показателей травматизма в отрасли не только в России, но и за рубежом.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник