В Сочи представили книгу о гранд-отеле «Жемчужина»

Ее выпуск приурочили к 45-летнему юбилею отеля.

В книге рассказана история любимого места отдыха нескольких поколений, на страницах можно найти воспоминания сотрудников и гостей, среди которых много известных политических деятелей, спортсменов, артистов кино и эстрады. Читатели узнают, как в коридорах отеля встретил будущую жену Лев Лещенко, и прочитают о том, почему на курорте так часто проводятся крупные фестивали и конкурсы.

«Эта книга, наверное, про тех гостей, которые неравнодушны к отелю. Это известные люди. Нам предоставили интервью Игнатенко, Рудинштейн, Масляков. Это действительно легендарный отель, где зародился КВН, где ежегодно проходит «Кинотавр»», — рассказала генеральный директор гранд-отеля «Жемчужина» Светлана Ермилова.

«На показалось неправильным просто проводить скучный брифинг, и у меня появилась идея придумать квест для журналистов. Придумали несколько заданий, разбили их на четыре команды, и перед пресс-конференцией они проходили квест, причем участвовали с большим энтузиазмом», — пояснил обозреватель газеты «Аргументы и Факты» Владимир Полупанов.

Журналисты узнали, что гранд-отель может принять около 2 тыс. гостей, а за тем, чтобы туристы провели время с максимальной пользой, следят почти 700 специалистов гостиничного дела.

После квеста и презентации книги обсудили планы на будущее: вдобавок ко всесезонному бассейну с морской водой на территории отеля скоро появится аквапарк.

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