В Сочи представят новый футбольный клуб

Жители города 15 июля познакомятся с игроками команды, которая будет представлять курорт в Футбольной национальной лиге.

В 17:00 в фан-зоне у Южного мола разыграют 300 билетов на первый матч. В пресс-центре для неаккредитованной прессы представители клуба «Сочи» рассказали о подготовке к сезону.

«Команда в этом году существенно обновилась, идет притирка. Уже видно, что образовывается такой костяк, на который ляжет основная нагрузка в этот чемпионат», — сказал главный тренер ФК «Сочи» Александр Точилин.

«Надо привыкнуть к климату, безусловно, жарко, душно. Это требует времени для адаптации, но я думаю, мы справимся», — отметил нападающий ФК «Сочи» Анзор Саная.

Первый матч клуб проведет против «Спартака-2» из Москвы. Представители столичной команды сообщили, что на курорт поддержать спортсменов прибудут около 200 болельщиков. Игра пройдет на стадионе имени Славы Метревели. Он сможет принять около 4 тыс. фанатов. Здесь пройдут несколько игр ФК «Сочи». Затем домашней ареной клуба станет олимпийский «Фишт».

«Там 45 тыс. мест. Ждем, когда нас примет новая арена», — сказал технический директор ФК «Сочи» Евгений Сизов.

Футбольный клуб «Сочи» образован на базе петербургского «Динамо». После переезда из северной столицы в южную и переименования коллектив не намерен сбавлять обороты. Команда выиграла вторую лигу, в прошлом году дебютировала в национальной лиге и сразу поднялась на шестую строчку. Задача минимум от тренерского штаба — повторить этот успех.

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