В Сочи предупредили о возможных подтоплениях из-за ливней

В Сочи 21 апреля ожидается сильный дождь с грозой.

Прогнозируется усиление ветра. Порывы местами будут достигать 12-17 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Днем 21 апреля до утра 22 апреля на реках города ожидается подъем уровня воды, возможны подтопления низменных территорий.

По поручению главы курорта Анатолия Пахомова, районные администрациии провели совещания по оперативной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Все городские службы переведены на усиленный режим работы.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. По возможности отказаться от личного транспорта. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010.

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