В Сочи предъявили обвинение хозяину гостиницы, около которой в ливневку упал мальчик

Об этом 11 октября сообщил источник в правоохранительных органах.

Хозяину сочинской гостинцы, возле которой мальчик упал в ливневку, предъявлено обвинение. Мужчина признал свою вину.

Известно, что собственник гостиницы в 2000-х годах самостоятельно перестроил ливневую канализацию. Желоб закрывался специальным щитом, но в день трагедии — 3 августа — он оказался открыт.

По словам источника, вопрос, касающийся администрации города, которая не была в курсе самовольного изменения ливневки, остается открытым, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 августа в Лазаревском на улице Октябрьской семилетний мальчик упал в ливневую канаву с дождевой водой. Потоком воды ребенка затащило под бетонную площадку. Мальчика пыталась спасти его бабушка, но его унесло в море. Тело ребенка обнаружили в море. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Специалисты обследовали ливневку. В МУП Сочи «Водосток» заявили, что ливневый коллектор в поселке Лазаревском находится в рабочем состоянии. В компании сообщили, что открытый тип системы водоотведения допускается по строительным нормам и правилам, это связано с особенностями застройки и рельефа города.

Прокуратура во время проверки нашла изменение конструкции ливневки, в которой погиб мальчик.

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