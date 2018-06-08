В Сочи пресекли сброс стоков в реку Мацесту

Специалисты на участке от устья реки до окончания улицы Измайловской обнаружили пять точек, через которые хозяйственно-фекальные стоки сливались непосредственно в воду.

В селе Измайловка выявили 29 фактов незаконного сброса стоков.

«Необходимо исключить саму возможность загрязнения всех рек и моря. Жителям Сочи надо понять — каждый дом либо должен быть подключен к централизованной канализации, либо его следует оснастить надежными системами очистки и утилизаций стоков», — сказал мэр города Анатолий Пахомов.

Во всех 34 случаях нарушителям ограничили водоснабжение, а трубы, через которые осуществлялись сливы, заблокировали. Принятые меры побудили граждан заняться установкой у себя локальных очистных сооружений канализации.

Кроме того, в селе Измайловка в настоящее время ведутся работы по восстановлению канализационной сети, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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