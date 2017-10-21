В Сочи презентовали первый путеводитель по национальным паркам России

Книга рассказывает, в чем уникальность 47 национальных парков страны.

Презентация издания «Национальные парки России от А до Я» состоялась на площадке Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

«На сегодняшний день это такой первый комплексный экологический путеводитель по нашим прекраснейшим национальным паркам», — рассказал сопредседатель, статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров.

Ожидается, что издание поможет путешественникам выбрать маршрут, составить план поездки и понять, что будет главной целью путешествия.

Автором книги стала Елена Леводянская. Издание вышло при поддержке Экологической палаты РФ. Электронной версии книги пока нет, но ее создание запланировано, сообщает ТАСС.

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