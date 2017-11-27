В Сочи презентовали произведенное на Кубани вино

Энологи со всего края собрались в Сочи, для того чтобы рестораторы и владельцы баров продегустировали кубанские вина.

Им предложили попробовать тихие и игристые образцы, а также безалкогольные напитки. Для некоторых проба превратилась в гастрономическое открытие. Есть примеры кафе и санаториев, где и вовсе не встретишь кубанской продукции. А между тем виноделы уверены: чтобы турист смог почувствовать местный колорит, без еды и напитков не обойтись.

«Туристы, приезжая сюда, хотят попробовать местный колорит на вкус. Поэтому нам очень важно, чтобы понимали, что на Кубани тоже есть много интересного, много вкусного. Необязательно здесь пробовать что-то итальянское, французское. Прежде всего гости, приезжая на Кубань, должны пробовать что-то наше», — сказала заместитель руководителя департамента потребительской сферы Краснодарского края Елена Кочегарова.

Ориентироваться в винном изобилии непросто, и чтобы отдыхающие с первого взгляда узнавали марки, произведенные в Краснодарском крае, в скором времени появится общий бренд «Сделано на Кубани».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2018 году запустят около 80 винных маршрутов. Это увеличит туристический потенциал края и расширит возможности для кубанского малого и среднего бизнеса в этой отрасли.

Кубанские виноделы за пять лет завоевали на международных конкурсах 250 медалей. В этом году винаКраснодарского края были отмечены 59 наградами. На международных конкурсах предприятия «Кубань-Вино», «Фанагория», «Лазурная ягода», «Абрау-Дюрсо» завоевали одну платиновую, 11 золотых, 19 серебряных и 28 бронзовых медалей.

Спецрепортаж о винодельнях региона смотрите здесь.

Вернуться на ленту

Источник