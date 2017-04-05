В Сочи презентуют книгу о российском пилоте «Формулы-1» Данииле Квяте

В Сочи 26 апреля состоится презентация книги о российском гонщике Toro Rosso Данииле Квяте. Ее автором стал гоночный журналист Олег Карпов.

Книга будет представлена в день рождения пилота. В ней рассказывается о начале карьеры Даниила Квята и событиях, которые происходили во время его выступлений в картинге и молодежных гоночных сериях до дебюта в «Формуле-1».

Историю гонщика автор рассказывает словами людей, которые работали с Квятом на протяжении всей его карьеры. В процессе написания книги журналист взял более 40 интервью, сообщает «Чемпионат.com».

Даниил Квят — российский автогонщик, чемпион серии GP3. С 2014 года выступает в «Формуле-1», с пятого этапа сезона 2016-го — в составе команды Toro Rosso.

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