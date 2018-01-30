В Сочи при пожаре в бараке погиб человек

ЧП в восьмиквартирном доме в переулке Заводском произошло 30 января.

«Во время пожара в доме погиб мужчина», — сообщили в единой диспетчерской службе Сочи.

На место происшествия выехал мэр Анатолий Пахомов, передает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи во время пожара в бараке эвакуировали десять человек. Их временно поселят в пансионат. Площадь пожара составила 200 кв. м. В его тушении задействовали 50 человек и 13 единиц техники.

Ранее появилось видео пожара.

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