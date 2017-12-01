В Сочи при пожаре в частном доме погибли две женщины

Пожар произошел утром 1 декабря в Хостинском районе.

Сообщение о возгорании частного дома на улице Лысая гора поступило пожарным в 5:52. В 6:53 огонь ликвидировали, площадь пожара составила 42 кв. м. В тушении были задействованы 25 человек и восемь единиц техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При тушении пожара в одной из комнат второго этажа обнаружили тела двух женщин. Мужчина, который также жил в доме, с ожогами был доставлен в больницу. По версии следствия, в доме жили три человека: хозяйка и женщина, которая за ней ухаживала, с сыном. Утром 1 декабря 2017 года соседи заметили возгорание дома, о чем сообщили в пожарную службу. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего проводят доследственную проверку, назначили судебно-медицинские экспертизы. Причины возгорания устанавливают. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Previous

Next

Вернуться на ленту

Источник