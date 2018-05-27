В Сочи при столкновении двух легковушек пострадала пассажирка

Авария произошла 26 мая около 6:40 на улице Пластунской.

По предварительным данным, 22-летний водитель за рулем автомобиля ВИС 234520-20 на регулируемом перекрестке выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Volvo под управлением 29-летнего мужчины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате ДТП пострадала 47-летняя женщина — пассажир автомобиля ВИС.

По предварительным данным, в аварии виновен водитель отечественного автомобиля.

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