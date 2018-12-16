В Сочи при столкновении двух легковушек пострадали три человека

Авария произошла 15 декабря в 22:35 на улице Конституции. Среди пострадавших — 17-летний подросток.

По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen в районе дома 28а разворачивался вне перекрестка и столкнулся с ВАЗ 21063, двигавшимся в попутном направлении со стороны «Краснодарского кольца».

В результате ДТП пострадали три пассажира, в том числе 17-летний подросток, которые ехали в отечественном автомобиле. Пострадавших госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник