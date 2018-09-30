В Сочи при столкновении с иномаркой погиб водитель мотоцикла

ДТП произошло 30 сентября в 00:02 на улице Горького.

По предварительным данным, 56-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai Solaris при повороте налево на разрешающий сигнал светофора столкнулся с мотоциклом марки Yamaha под управлением водителя, личность которого устанавливается. Мотоциклист двигался по своей полосе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, 57-летняя пассажирка автомобиля Hyundai получила телесные повреждения и была госпитализирована в городскую больницу № 4.

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