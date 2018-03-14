В Сочи прибудет Парк футбола ЧМ-2018

Парк будет работать с 24 по 25 марта.

В Парке организуют мастер-классы, футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы. Кроме того, главным гостем мероприятия станет нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш.

Гости парка смогут встретиться и сфотографироваться с официальным талисманом чемпионата мира по футболу ФИФА — волком Забивакой. А все желающие — уточнить расписание матчей и узнать, как попасть на Фестиваль болельщиков ФИФА.

За два с половиной месяца Парк футбола ЧМ-2018 побывает во всех 11 городах-организаторах турнира. А завершит свой путь в Москве на Красной площади, где будет работать на протяжении всего чемпионата, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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