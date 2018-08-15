В Сочи прибыл член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи

Начальника канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Яна Цзечи встретил в аэропорту глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Президент РФ Владимир Путин 15 августа примет Яна Цзечи в резиденции Бочаров ручей. Планируется, что будут рассмотрены вопросы взаимодействия РФ и КНДР.

В мае Вениамин Кондратьев провел встречу с официальной делегацией Китайской Народной Республики. Во главе с управляющим делами Госорганов КНР Ли Баожуном представители Китая ознакомились с инвестиционным и туристическим потенциалом Кубани.

Стороны также обсудили перспективы развития отношений между бизнесом субъектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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