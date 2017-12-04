В Сочи прибыл Дед Мороз

В Красной Поляне 5 декабря откроется его праздничная резиденция.

В преддверии новогодних праздников гость из Великого Устюга отправился в турне по стране. Объехал уже больше 20 городов, и сейчас оказался на Черноморском побережье. Волшебник, прогуливаясь по парку, не нашел хвойных деревьев, под пальмами чувствовал себя немного непривычно. Посетовал, что в Сочи нет снега, впрочем, новогоднему торжеству это не должно помешать.

«Какой же Новый год без елочки? Да, много где уже лежит снег, морозец славный. Но зачем же спорить с природой? Можно Новый год встречать и без снега, так, как это делают в Африке», — сказал Дед Мороз.

Дед Мороз 5 декабря отправится в Красную Поляну — зажжет главную ель на горнолыжном курорте. Там же в горах откроется праздничная резиденция, где будут принимать письма детей и взрослых. Затем главный новогодний волшебник продолжит путешествие: до боя курантов ему предстоит посетить еще около 40 городов.

Вернуться на ленту

Источник