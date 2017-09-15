В Сочи прибыл медицинский вагон для проведения теста на ВИЧ-инфекцию

В нем бесплатно и анонимно могут сдать тест все желающие.

Всего 15 минут, и результат выдадут на руки. Инициаторы проекта — российский Минздрав и железнодорожники. Акцию запустили в начале июля. Состав вышел из Владивостока и, проехав через всю страну, финиширует в Советской Гавани Хабаровска. Поезд остановится в 24 городах. Одним из пунктов стал Сочи.

«Каждый гражданин вне зависимости от того, какой образ жизни он ведет, должен знать свой ВИЧ-статус. Потому что сейчас, к сожалению, инфекция вышла из групп риска, как мы их раньше называли. Сейчас очень большое количество случаев выявляется именно в группах от 35 лет — благополучные люди, гетеросексуальная пара», — рассказала начальник отдела департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения РФ Анна Горшева.

Сочи стал 17-м из городов. За это время врачи проверили более 15,5 тыс. пациентов. Состав с медиками будет находиться на сочинском перроне еще два дня. Чтобы все желающие смогли пройти обследование, на адлерском вокзале открыли дополнительный медпункт. В нем помимо теста на ВИЧ-инфекцию можно сдать анализы по основным показателям здоровья. После вагон с медиками отправится в Курган.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кабинет по тестированию на ВИЧСПИД будет функционировать на вокзале Адлера до 17 сентября включительно, а на следующий день медицинские специалисты проведут выездную акцию в ОАО «Сочинский хлебокомбинат».

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