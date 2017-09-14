В Сочи прибыла группа спелеоподводников для поиска дайвера в пещере

Ранее спасатели обследовали сухую часть пещеры, пропавшего не обнаружили.

В ночь с 12 на 13 сентября спасателям поступило сообщение, что при погружении в пещеру Подземная Хоста, заполненную водой, не вернулся к назначенному времени спелеолог-дайвер. Протяженность подводной части пещеры составляет более 450 м, общая глубина — 80 м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасателям рассказали, что 12 сентября в 14:45 дайвер ушел под воду и через три часа должен был вернуться. Группа ждала его до 20:00, но на поверхность он так и не вышел. Пропавший является 49-летним спелеоподводником из Ижевска.

Сотрудники МЧС выехали на место происшествия. На случай аварийного выхода дайвера на месте погружения дежурили спасатели и водолазный врач. Утром 13 сентября сотрудники МЧС вернулись на базу отряда. Глубоководные спуски в пещере спасатели не выполняли, так как условия проведения этих работ выходят за рамки требований межотраслевых правил безопасности.

Сейчас в Сочи прибыла группа спелеоподводников для поиска пропавшего. На месте проведения работ выставили контрольно-спасательный пост, организовано дежурство водолазного врача.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи при погружении в одну из пещер Воронцовской системы пропал дайвер.

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