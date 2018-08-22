В Сочи прибыли пассажиры с загоревшегося в Уфе самолета

Пассажиров экстренно севшего в Уфе самолета доставили в Сочи 22 августа на резервном лайнере.

Прилет самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings ожидался в 11:55. Лайнер приземлился в 12:02.

Ранее сообщалось, что после инцидента часть пассажиров отказалась продолжить полет в Сочи, передает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 5:06 местного времени (3:06 мск) по причине возгорания левого двигателя самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс 808 Уфа — Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту Уфы. На борту находились 202 пассажира. Все пожарные и аварийно-спасательные расчеты аэропорта отработали согласно аварийному плану, пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки воздушного судна.

После инцидента выделили резервный самолет. Проверку по факту возгорания двигателя самолета проведет СК.

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